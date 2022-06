Uma casa familiar moderna e elegante

Entremos na casa…

Imediatamente no hall de entrada, ficamos com uma ideia (mas pequena) do que nos reservam os restantes interiores da casa - Elegância total! Luminosidade no seu máximo esplendor, tanto pelos jogos na porta e na parede, pelo seu ambiente imponente e brilhante, e ainda pelo candeeiro de tecto. Ainda, a combinação de cores claras e neutras permitem que o espaço se encha de luz. Atenção à parede, com um textura muito original.