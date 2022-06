5 tipos de lareiras de exterior

Este design elegante tem uma base de aço inoxidável com revestimento em pó e um tampo em granito, e está decorado com pedras de cerâmica.. Maior do que a sua zona para fogo, este elemento serve perfeitamente para aqueles que se dedicam a um Verão com festas no jardim e churrascos! Uma vez que este fogareiro se encontrar no seu jardim, você vai querer mostrá-lo a cada oportunidade!