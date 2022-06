O condomínio onde seguramente gostaria de viver!

Apenas um dos três quartos é considerado suite, pois é o único que tem casa de banho privativa. Sendo o principal, um quarto de vestir também não podia faltar. A distribuição das áreas faz-se da seguinte maneira: uma porta dá acesso ao quarto e dentro do mesmo tem-se acesso ao closet e no fundo do mesmo encontra-se a casa de banho.

A parede de cabeceira de cama tem essa função além da de dividir o quarto de certa forma. A mesma não toca o tecto o que faz com que o espaço continue com uma sensação de amplitude intrínseca. Existiu preocupação na altura de não esquecer pontos de luz e tomadas, prova disso são as que foram colocadas de forma simétrica a ladear a cama.