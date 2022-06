Reabilitação de edifício cheio de história

Nem só de arquitectura habitacional e dos seus interiores a homify se dedica e dá destaque. Mais uma vez provamos e damos ênfase a espaços públicos e comerciais. O projecto de hoje trata-se de um remodelação de grande escala de um edifício antigo no centro de Barcelinhos (concelho de Barcelos, distrito de Braga). O edifício apresenta características dos finais do séc. XIX, inícios séc. XX e o mesmo em tempos remotos foi habitado até aos 70 do séc. XX. Durante vários anos foi sofrendo alterações e modificações contribuindo gravemente para uma desvalorização e descaracterização a nível histórico e arquitectónico.

O gabinete português Risco Singular – Arquitectura lda foi o responsável pela positiva e grandiosa intervenção projectual, transformando-o numa associação de montanhismo da terra.