Casa de estudante? 6 dicas para a casa perfeita

É estudante? Então a boa notícia de hoje é que dedicamos todo um artigo para si e que vai ser do seu agrado e… muito!

Sabemos e muito bem que quando se é estudante, tem-se muitas vezes sair das asas das pais, do ninho, onde se sente tão bem e confortáveis, para descobrir outro, diferente, pequeno e muitas vezes sem ponta de graça. É uma forma de 'se fazer à vida', crescer, aprender, amadurecer e retirar as melhores lições e experiências de uma vida.

Procura-se casas… tantas, sabemos que por vezes temos de no sujeitar à partilha de um apartamento ou então quando é possível opta-se por um T0, onde estaremos sozinhos, com a tranquilidade e o silêncio, que por vezes, se necessita para estudar. Depois de escolhida a casa, precisamos de dar aquele toque de graça, onde se possa de facto sentir bem e em casa, mesmo que a sua nova casa seja um estúdio ou um T0, o que conta é nos sentirmos lá bem, é primordial para o bem-estar de um jovem, que deixou para trás casa e família. É possível rentabilizar esta pequena casa ao máximo, tornando-a confortável, atrativa, bonita e bem aconchegante. Por outro lado, sabemos que estamos a falar diretamente com os estudantes, logo o orçamento é diminuto e quanto mais barato for, mais se agradece, até porque o dinheiro não estica para mais, entre livros, propinas e gastos diários, o que sobra não é muito e nem sempre os mpais conseguem esticar mais a corda. Algumas dicas podem ser postas logo em prática, outras à medida do tempo e conforme as possibilidades, mas já sabe o facto de ser uma casa temporária, não há necessidade de despender balúrdios e optar pelos revestimentos mais caros, aposte no barato, serve e muito bem, no fim a sua carteira agradece.

Bora lá descobrir dicas para o seu ninho de estudante!