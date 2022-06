Ginásios perfeitos em sua casa

Com o boxe nos hot topics dos noticiários, o número de praticantes desta modalidade aumentou da noite para o dia! Esta imagem fala por si, pelo equipamento de ginásio tão focado no boxe. Um maravilhoso saco de areia em couro é suspenso no tecto, colocado directamente na frente de uma TV de tela plana. Então, enquanto você tem o lendário box-set Rocky Balboa tocando no fundo, você pode liberar todas as suas frustrações e preocupações do dia, numa sala que é moderna e possuí um design maravilhoso.