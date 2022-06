Antes e depois: edifício em ruínas transformado em loft moderno, com jardim!

Claro que deixámos o melhor para o final!

O mini quarto foi transformado numa deslumbrante suite em que o espaço foi aumentado ao nível do telhado ficando com as vigas originais do edifício totalmente a descoberto. A altura a mais foi o suficiente e uma mais valia para este projecto ficar completamente com uma cara nova.

As pequenas janelas que anteriormente mostramos, foram vantajosamente trocadas por outras de grandes dimensões ampliando em muito a sensação de espaço interior. Uma meia parede foi a divisão apostada para criar uma semi barreira entre a casa de banho aberta no espaço e a suite.

O uso de cores fortes foi uma mais valia, preto nas vigas e azul forte/indigo na parede divisória para acentuar a majestade do lugar.