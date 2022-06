Uma casa sustentável na natureza

A vida no interior pode ter perdido um pouco do seu encanto em prol de todas as opções e oportunidades que a cidade oferece. Porém, essa simplicidade idílica jamais se perdeu nas maranhas do tempo. A vida no interior reserva, mais do que em épocas passadas, inúmeras vantagens, de entre as quais destacamos a proximidade com a natureza, a atmosfera tranquila e serena, o contacto com os vizinhos e a qualidade de vida.

A homify apresenta hoje um projecto residencial sublime, localizado em Monmouthshire, na região sudeste do País de Gales, da autoria do estúdio Hall + BerdnarczykArchitects, que evidencia o charme e a atracção inesgotáveis da vida no meio da natureza. A residência Nook, como é chamada, foi construída num vale isolado com o objectivo de substituir um antigo bungalow erguido nos anos 60. Apesar do aspecto rústico das paredes revestidas a ardósia, a casa combina materiais naturais com materiais modernos, como a estrutura de aço e os painéis de vidro, resultando numa cabana rústica e sofisticada.

Curioso para conhecer em detalhe esta casa? Veja mais imagens deste projecto que valoriza a integração com a natureza e a atmosfera campestre.