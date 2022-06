Uma casa de pedra fantástica

No exterior, o jardim oferece uma grande variedade de plantas tropicais que dão a impressão que estão acidentalmente unidas. O profissional quis criar um frondoso jardim onde sempre se pode estar sentado com tranquilidade, sem importar a temperatura exterior. O objectivo aqui, foi tirar o máximo partido para que os moradores pudessem desfrutar do mesmo. Podem conviver com amigos, degustar uma boa comida, mas também podem plantar as suas próprias ervas aromáticas e legumes. Uma vida moderna de jardim, combinada com a natureza e as tradições antigas.