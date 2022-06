Os terraços mais arrebatadores!

Claro que a vista do seu terraço fará toda a diferença. Pode ser sobre a cidade ou sobre o mar, mas verdade seja dita, sobre o mar tem outro encanto, ou é só a minha opinião?

Num terraço variadíssimas atmosferas podem ser criadas, só depende do estilo, do conceito e do ambiente que pretende. Com um cenário como o desta imagem muito pouco seria preciso para te conseguir um ambiente apelativo e arrebatador. As duas poltronas brancas estão assentes um tapetes de bambu e outros de riscas coloridas dão alguma cor e originalidade. A poltrona em bambu em conjunto com o cesto com conchas e búzio colocam qualquer um com a cabeça na praia mais próxima.

As árvores colocadas em vasos são oliveiras e o seu tamanho reduzido é o ideal para conseguir um pouco de verde e de natureza e ao mesmo tempo não necessitar de muito espaço e manutenção.