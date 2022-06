Uma casa de povo muito particular

O único espaço ou divisão onde se sai do esquema e procura privacidade, é no quarto principal. Está situado numa zona provida de irregularidades das paredes. O seu desenho continua dentro da mesma linha aplicada no resto da casa – com uma forte presença de madeira e ainda o contraste do claro e do escuro nas paredes e mobiliário. Uma janela de tecto fornece luz natural aos interiores e ainda possibilita ventilação.