O surpreendente interior de uma casa normal

Antes de abandonarmos a planta térrea e de passarmos ao piso superior, vamos ver a cozinha com mais detalhe. Podemos quase garantir que a cozinha é um dos espaços com mais encanto na casa, ou não tivesse ela uma vista fantástica para o exterior. O revestimento das paredes criam um ambiente muito especial e acolhedor, quando misturado com móveis brancos e electrodomésticos de acabamentos metalizados. A separar a cozinha do resto do espaço de dia, foi desenhada uma ilha em forma de U, de tal forma que o espaço se converte em uma espécie de península de trabalho. Assim, também permitido o maior aproveitamento de luz vinda do exterior.