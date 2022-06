Uma casa de praia económica e perfeita

Ter uma casa pode não sair tão dispendioso quando a criatividade e a experiência de profissionais ajudam com as suas ideias. É sobre isso que iremos falar e nada melhor do que mencionar o gabinete RAC Arquitecura sediados no norte do Brasil. Encarregaram-se de realizar um projecto de uma vivenda relativamente económica: uma casa próxima da praia feita com materiais reciclados. Materiais que foram previamente utilizados em outra obra que tinha sido demolida. O resultado? Uma casa fresca com um ar colonial, de desenho inteligente, e onde não falta nada! Uma casa de praia económica perfeita!

Vamos conhecê-la! Temos a certeza que o irá inspirar…