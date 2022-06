A transformação low cost de um pequeno apartamento

A proposta executada e posta em prática por Francesca Grego foi uma lufada de ar fresco. neste espaço, sem sombra de dúvida! Os piso de mármore antigo foi substituído por um de acabamento mais moderno e de cor neutra, as paredes foram pintadas de branco, dando agora uma maior sensação de limpeza e tranquilidade. Como já deu para perceber, os sofás de estampado florido foram mantidos, mas agora inseridos num cenário mais sóbrio e neutro. Este mobiliário de passado mais forte, foi misturado com outro mais contemporâneo e mais leve, com o intuito de equilibrar a composição. A mesa com apontamento em vidro dão o toque de modernidade que estava esquecido no espaço e amplificou a luminosidade do ambiente, quando combinado com as cadeiras transparentes.

Sem dúvida uma decisão sábia!