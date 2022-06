Sustentabilidade e conforto numa habitação única

Funcionalmente, o projeto foi especialmente cuidado de forma a criar as condições ideias para as necessidades dos proprietários com mobilidade reduzida. Desta forma, o piso térreo foi totalmente ocupado pelas infra-estruturas de apoio a estas exigências integrando piscinas de hidroterapia, salas para fisioterapia e outros espaços que complementam estas funções. O primeiro piso incorpora as divisões inerentes a qualquer habitação dividindo-se em duas áreas fundamentais: zona social e zona privada. O volume mais a norte acomoda a cozinha, sala de jantar, zona de estar e ainda uma varanda que permite desfrutar do contexto paisagístico num lugar privilegiado. O volume situada a sul integra as divisões que pressupõem um maior grau de intimidade como os quartos e as casas de banho. Entre estes dois volumes encontra-se o terceiro espaço da habitação que assume um papel preponderante nas vivências da casa. Além de conformar a entrada principal da casa, este volume é uma importante charneira entre as diferentes funções da habitação, desenhando a relação de diálogo entre as diferentes zonas da casa.