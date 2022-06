Mais qualidade, melhor preço: casas pré-fabricadas!

Quando o rótulo de “pré-fabricado” acompanha o projecto de uma casa, acabamos por nos deixar levar pelos pontos negativos normalmente associados a essa opção. Será que vai ser tão resistente, confortável e acolhedora como uma casa tradicional? As casas pré-fabricadas têm, no entanto, inúmeras vantagens. Hoje, mostramos-lhe um modelo desenhado e produzido pela empresa Cube. Como o próprio nome indica, a Cube 100 tem 100m² que se podem distribuir de acordo com as necessidades e preferências dos proprietários. Vamos percorrer o interior e exterior desta casa, destacando as suas qualidades mais interessantes.