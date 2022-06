Casa de madeira no meio da natureza

A cozinha é maioritariamente revestida com madeira, indo de encontro à estética predominante no resto da casa. A madeira sobressai pela sua cor aconchegante, pelas suas diferentes texturas e pelo seu aspecto natural. As bancadas, com um design moderno, prolongam-se até à mesa, formando um “U”. A meio, existe uma pequena ilha que aumenta a área disponível para a preparação de alimentos. Entre os armários, vemos um revestimento em mosaicos dentro de tons cinza que condizem com o balcão em granito.