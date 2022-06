Habitação de ar tradicional na Costa Nova vira oásis de bem estar

Num primeiro impacto as diferenças são muitas, mas depois de uns 3 minutos a comparar ambas as fotografias, as diferenças saltam à vista. A nível do rés do chão duas janelas amplas foram rasgadas na fachada e o telheiro que acompanha a zona de entrada foi modernizado. No primeiro andar a grande varanda foi mantida e as janelas existentes foram aumentadas tirando assim o maior partido da vista para o exterior. No ultimo piso um dos telhados foi como que cortado abrindo a vista para a ria a partir da suite principal. Ainda uma grande varanda foi colocada valorizando e potencializando a suite principal da casa.