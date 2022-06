Como dar cor às fachadas? – 9 sugestões!

Nas fachadas de vidro podemos optar pela total ausência de cor ou podemos utilizar tonalidades suaves para os tornar mais interessantes. Que tal o azul leitoso, por exemplo?

É o sistema de montagem que nos dá a escala de dimensões que estará de acordo com os módulos das folhas de vidro. Estas dimensões são úteis desde que se define o projecto para que seja possível determinar-se os locais onde se usará o vidro, configurando os espaços no interior do edifício em função do sistema de fachadas.

Actualmente, vemos amiúde fachadas onde se reflectem as cores, não só dos edifícios vizinhos, mas também do pôr do sol, criando resultados verdadeiramente espectaculares. Se a sua casa se situa numa desta zonas onde o pôr do sol deixa qualquer um de boca aberta, então opte pelas folhas de vidro para que as cores se espelhem na fachada, criando um ambiente deslumbrante.