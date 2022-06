FabLabHouse – Uma casa sustentável!

Uma casa ecológica liberta-nos das surpresas desagradáveis que as contas, habitualmente, nos reservam e, ao mesmo tempo, surpreende-nos pela miríade de possibilidades que a madeira traz em termos arquitectónicos. É possível jogar com as suas formas, com a construção, com a montagem e com a facilidade de a esculpir. A leveza do material é o seu ponto forte pois permite criar peças e volumes completamente atípicos. Além disso, permite a criação de estruturas facilmente dimensionáveis, sendo fácil adicionar uma extensão do espaço, um novo chão ou um mezanino. A sua casa é, tal como um jogo de legos, facilmente modificável a partir infinitas soluções.

Sente-se tentado por esta experiência única e original?