Desníveis no interior de casa – 10 grandes ideias!

Esta casa foi desenhada pelas mãos dos criativos arquitectos da GLR e é evidente a intenção de jogar com o espaço em níveis distintos.

A sala encontra-se como que emoldurada pelos restantes ambientes da casa. No primeiro nível podemos ver, ao fundo, uma elegante sala de jantar iluminada por uma janela que permite contacto visual com o ambiente exterior. A escada de madeira com corrimão de vidro permite, fruto da sua transparência, manter a leveza do espaço e anunciar o nível seguinte: as áreas privadas.

Como se constata, os desníveis permitem que façamos uma experimentação de materiais e acabamentos, criando contrastes de cores e texturas que dão um aspecto distinto aos projectos. Materiais como mármores, vidros e madeira combinam na perfeição neste espaço.