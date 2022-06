Como mobilar a primeira casa? – 5 dicas sensacionais!

Talvez não seja uma das divisões que nos cause mais emoção quotidianamente nem nesta imagem. Mobilar uma cozinha é essencial para uma vida funcional e regrada. Pode já ter uma cama e onde dormir e arrumar as suas roupas, mas se não tiver como aquecer uma comida ou a preservar vai sempre sentir que lhe falta algo, isto é certo!

Em muitos casos, acredita-se que a presença de funcionalidade muito específica na cozinha impede um pouco de criatividade e personalidade no espaço, mas garanto-vos que não poderia ser mais falso – uma coisa não impede a outra!

Basta verificar a cozinha projectada pelo atelier Df Arquitectos, que conta com uma boa cor e espaço suficiente para uma primeira cozinha. Agora poderá saber que muitas coisas não são necessárias nos primeiros tempos. Mas este é sem dúvida um dos espaços da casa em que falta sempre algo! Em relação ao aspecto terá muito a ver consigo e com o seu gosto pessoal. OU mais simples e neutra ou ainda com algo que se destaque, extravagancia simpática.