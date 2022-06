7 dicas para criar o closet perfeito

Quando falamos em closet o universo feminino saltita de felicidade! Sim gostamos! Sim desejamos! Sim é como um mundo! Sim sonhamos! Sim é como uma montra de uma loja! E como sabemos que as nossas queridas leitoras gostam sempre de ver, tirar ideias ou inspirações deste pequeno cantinho, trouxemos neste artigo sete maravilhosas dicas para criar um closet perfeito, ficaram animadas com a nossa boa notícia?

O closet é daqueles espaços de casa preferidos das mulheres, não há como negar. É la que queremos ver todo o nosso vestuário, acessórios e sapatos, arrumados, de forma organizada, bonita e bem atrativa. Na hora de escolher a peça de roupa que se quer usar, será sem dúvida mais fácil se tudo estiver no seu devido lugar, por isso é importante categorizar e dividir as peças por secções, roupas, cores e estações. No final, é só devolver a peça aos seus lugares depois do uso e de ser lavada.

Se já tem o seu closet mas acha que ainda não está como o tal das revistas ou se não tem mas pretende criar um, então leia com atenção as nossas dicas, que farão do seu closet o lugar perfeito!

Venha daí e inspire-se…