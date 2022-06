Tendências Primavera/Verão 2015

All The Fruits

As letras, as palavras ou textos apareceram para animar os interiores. Querem-se em quadros, em tecidos ou em objectos. As letras enfatizam uma inicial importante, a sua, por exemplo, e as frases vão pelo mesmo caminho. Na cozinha quadros que lhe dêem força para mais um dia de trabalho são bem vindos. Outro no quarto para lhe desejar uma boa noite.. eles estão aplicados em todos os lados e pequena ou grande escala. O que interessa é estarem lá, em todas as divisões sem excepção.