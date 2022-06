homify 360º: uma residência de férias em Vilamoura

A visita a esta casa tinha que acabar ao ar livre com uma imagem muito convidativa de uma colorida zona de refeições com bancos cheios de almofadas e uma mesa recheada de coisas boas. Com a piscina aos pés, o mar por perto e as plantas exóticas como paisagem, esta varanda só podia ser decorada com as cores garridas que tão bem dizem com o Verão. De um lado da mesa existem várias cadeiras e do outro um banco/sofá sob o comprido onde cabe sempre mais um. E aqui entre nós, já ia um daqueles canapés!