Tapetes que tornam a sua entrada única!

Para começar a viver intensamente a sua casa, sozinho ou acompanhado, temos que ir ao início e não descurar um dos elementos mais discretos, mas com uma importância ainda maior que a sua discrição: o tapete da entrada! Aquele que, silenciosamente e quase sem ser notado, cumpre uma das tarefas com maior responsabilidade numa casa, que é retirar dos sapatos das pessoas grande parte da sujidade que, de outra maneira, iria desestabilizar o grau de limpeza no interior.

Pode ser grande, pequeno, estampado, monocromático, colorido, com padrões… mas o importante é que esteja no seu sítio, quando mais precisar mais dele! Deve ter em atenção o material e a resistência do mesmo, principalmente se for para ser utilizado ininterruptamente e/ou se estiver exposto às condições climatéricas. Caso esteja no interior (como à entrada de um apartamento, por exemplo), pode relaxar um pouco em relação à durabilidade. No entanto, lembre-se que é uma peça que terá o seu desgaste.

Deixe-se ficar connosco e veja os dez tipos de tapete que lhe sugerimos e que podem tornar a entrada da sua casa num sítio com mais personalidade e carisma!