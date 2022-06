Qual a melhor garagem para a sua casa?

Este é o tipo de problema que o Cristiano Ronaldo não tem. Com todos os carros e mais alguns, a casa está preparadíssima para os abrigar. No entanto, nós, na normalidade dos nossos dias, lidamos, não raras as vezes, com dificuldades em estacionar o carro mesmo quanto estamos à porta de casa.

No artigo de hoje, e porque não o queremos ver a pagar multas, mostramos-lhe algumas garagens de estilos diversos. Umas mais convencionais, outras plenamente inusitadas. Estamos certos de que encontrará a melhor solução para o seu espaço, orçamento e qualidades arquitectónicas da sua casa. Há projectos modernos que, de tão originais, tocam uma estética vanguardista. Mas, não só são do presente, como também do melhor que se faz pela capacidade de adaptação às nossas necessidades e às do meio ambiente.

Inspire-se nas ideias que hoje lhe deixamos e escolha a sua futura garagem. Se tiver só uma bicicleta, deixe lá. Leia na mesma. Dias sobre quatro rodas virão!