Habitação unifamiliar em Lisboa

Dadas as condicionantes do local, grande parte da intervenção foi marcada pela necessidade de conciliar as restrições impostas com um novo programa habitacional. Desta forma, a moradia existente no lote foi demolida dando origem a uma nova casa que procurou, acima de tudo, otimizar o funcionamento dos espaços devido à reduzida dimensão permitida pela legislação a nível de construção do local.

A habitação caracteriza-se por três gestos fundamentais: a criação de um piso em cave, a organização do piso térreo que funciona em planta aberta em volta de um núcleo central e um primeiro piso que se adapta às inclinações provenientes da cobertura.