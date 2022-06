Uma casa simples por fora e fabulosa por dentro

A casa conta um desenho arquitectónico tradicional japonês. A mesma, conta com uma linguagem formal simples, simples e sem pretensões, livre de detalhes e adornos. A casa foi erguida no centro do terreno, dando-lhe a sensação que se encontra totalmente isolada do resto. Esta privacidade é aproveitada na parte sul da construção onde se encontra uma plataforma que forma um terraço/varanda, a qual comunica com o pátio traseiro e onde se encontra uma cama de rede para momentos de altas temperaturas, ajudando a refrescar em longos dias de Verão.