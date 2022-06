A casa ideal por um profissional português

O aspecto exterior da casa ideal na feira de exposições é como a foto mostra. Uma arquitectura simples de um só piso e de boas áreas. Mais que uma criação estética, é um projecto contemporâneo e é sobretudo uma reflexão sobre os valores e as causas do nosso tempo. Nos dias que correm, em que procuramos novos valores e ideais, assistimos também a uma transformação cada vez mais evidente na relação do homem com o mundo natural. A Natureza e tudo o que representa assume para o homem contemporâneo um protagonismo diferente. Uma nova consciência onde materiais, conforto e design se interligam e se complementam numa atitude cada vez mais sustentável.