Flores – as mais especiais !

Canteiros e vasos com plantas e flores no exterior e no interior deixam tudo com um aspecto muito mais cuidado e delicado.. nota-se ao longe a vontade de querer deixar o espaço airoso e com um toque especial. A ideia neste dia será não oferecer um ramo ou bouquet de flores mas antes um vaso com uma planta bonita ou flores. Quem sabe se ela não se inspira e compra mais iguais para mudar as já antigas lá fora no jardim? Incentivos dão sempre jeito!