Apartamanento mini com mobiliário que se transforma

A evolução nos interiores é cada vez mais de espaços pequenos e funcionais serem a primeira escolha quando se pensa na casa/habitação. Com cidades lotadas de gente em vários países, em Portugal lotamos contra um crise económica e ainda assim continuamos com os sonhos de sempre. Afinal sonhar não custa e faz bem a todos nós. Todo queremos ainda sair da casa dos pais, seja para casar ou simplesmente para sair de baixo da asa da mãezinha. Faz parte evoluir, saber virar-se sozinho, saber como custa pagar contas ao fim do mês e sentir-se realmente responsável por algo.

Talvez tenha sonhado com uma grande vivenda com espaço de jardim e com várias divisões interiores, mas a realidade não dá para isso agora, ou pelos menos, tão cedo. Por isso contente-se com um pequeno apartamento e comece por baixo. É preferível ir subindo aos poucos, ou seja, ir mudando sempre para melhor e não andar de cavalo para burro , faço-me entender? Hoje mostro-lhe um pequeno apartamento de apenas 25 m2 no coração da cosmopolita cidade de Londres. Vai adorar e o espaço parece que estica…