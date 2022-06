Portas de vidro: as maiores vantagens!

Se há espaço que nos pede luz, é sem dúvida uma cozinha. Se tivermos a felicidade de viver num espaço rodado pela mãe natureza, porque não trazê-la para dentro de casa. As portas de correr, do teto ao chão, inundam a casa de sol.

Nos meses mais quentes, opte por deixar as portas de correr abertas. Sentirá os raios de sol a conquistar cada espaço da sua área. Além disso, as portas de correr não ocupam espaço no interior da casa, uma vez que deslizam numa calha. Esta bela moradia, um projeto do arquitecto Rui Pinto Gonçalves, do atelier RRJ Arquitectos, está situada na Comporta.