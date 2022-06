Cor e alegria para o Dia da Mãe

As imagens que lhe vou mostrar neste artigo pertencem todas à mesma habitação e a mesma foi decorada pela Rosa Pura Home Store. Além de loja é também um atelier de decoração de interiores e a sua sede em no norte, mais precisamente em Viana do Castelo. Filipa e Eliana Rosa são as mulheres por detrás desta marca cheia de bom gosto. As suas formações são opostas ao seu maior gosto e juntas, através de viagens, visitas a feiras internacionais, foram melhorando a sua sensibilidade dando sempre muita atenção aos pormenores, à sensibilidade e à elegância. O nome da loja – Rosa Pura – surge da associação do apelido das duas com a palavra pura , cujo significado nos envia para a simplicidade e sobriedade sempre presentes no conceito de decoração da marca.