Sugestões para se ver livre de objectos indesejados

Temos que ser muito sinceros consigo… Este é o ponto preferido do nosso artigo e a razão é muito simples, no acto de restaurar ou reciclar está implícito o acto decorativo e o tão proclamado DIY (do it yourself). Dos objectos mais estranhos, surgem as soluções mais criativas e fora do vulgar e aquilo que poderia ser um objecto ou peça de mobiliário de estávamos super fartos, ou que estava já demasiado desgastado pelo tempo, pode transformar-se numa peça totalmente nova cuja abordagem será totalmente diferente e cujo impacte no espaço será maior. Como já tantas vezes referimos, só temos de por a nossa imaginação a trabalhar porque o resto surge naturalmente! Portanto, antes de tomar qualquer uma das decisões anteriores – excepto se sentir que deve dar algo para caridade – olhe bem para o que tem em sua casa e quem sabe descobrirá numa peça antiga, uma totalmente nova e diferente!