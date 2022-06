TRUQUES para criar um jardim ao estilo tropical

O artigo que preparamos para si, leva-nos para o exterior. Porque as preocupações decorativas não estão circunscritas ao espaço que temos dentro de casa, queremos aproveitar que o tempo mais frio já se instalou para o levar para temperaturas mais amenas, como são as tropicais. O conceito de tropical por si só faz-nos logo pensar em palmeiras, em calor e chuva ao mesmo tempo, em pássaros e plantas exóticas, enfim, numa infinidade de coisas que estão um pouco distantes da nossa realidade. Mas e ainda que seja inegável essa distância temos boas notícias para sim! Como já se apercebeu pelo título do artigo vamos dar-lhe algumas sugestões para criar um jardim tropical em sua casa. Porque merece todo o nosso respeito e confiança devemos desde já avisá-lo que não é tão fácil, como pode à partida parecer. O estilo tropical existe precisamente pelo facto de existir um clima com o mesmo nome, que não é o clima que temos em Portugal. Como o objectivo da homify é ajudá-lo e não criar-lhe problemas vamos partilhar consigo um pouco daquilo que sabemos relativamente a jardins de estilo tropical. Venha connosco e não se esqueça do guarda chuva, este clima pode a qualquer momento pregar-nos um partida!