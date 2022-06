Como decorar a sua casa ao estilo mediterrânico

Muito à semelhança do que lhe descrevemos relativamente ao uso do ferro e da madeira, falamos-lhe agora da mistura de diferentes texturas. Saímos do âmbito das salas de estar – sim, o estilo mediterrânico pode abranger toda a sua casa! – e passamos para a cozinha. É evidente que as diferentes texturas existem pelos diferentes materiais. Neste caso é de novo o uso da madeira, mas desta vez conjugada com azulejo. O contraste da superfície lisa com a superfície marcada pelo uso dos azulejos, cria uma dinâmica que faz sobressair a cozinha. É facto que não temos assim uma área tão vasta, contudo acabamos por ter uma óptima e desafogada percepção do espaço e isso deve-se precisamente à mistura das texturas das superfícies.