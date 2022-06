Dicas para evitar erros ao mobilar

Uma peça de arte numa casa valoriza sempre o espaço e é precisamente por aqui queremos começar. A grande diferença entre peças decorativas e peças de arte tem que ver com o valor que as segundas acrescentam. As obras de arte valem quantias de dinheiro muito avultadas enquanto que com as peças de decoração não é bem assim. Mas calma, não se assuste! Não estamos a dizer-lhe que deve comprar um Picasso para pôr na sala, deve antes apostar em peças que tenham um cariz artístico. No exemplo que lhe damos pode ver isso mesmo, uma tela de grandes dimensões que nos remete de imediato para um universo artístico que inunda a sala de cor e de vida, ao mesmo tempo que a torna única.