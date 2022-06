7 Dicas De Decoração (que nunca falham) Para Uma Sala De Estar Mais Convidativa

Todos nós sabemos o quanto a luz natural faz diferença em qualquer espaço da nossa casa. Ainda que os dias não sejam sempre de sol – no sentido mais literal da expressão! – a verdade é que sabe sempre bem sentir que a luz que inunda o espaço vem lá de fora, porque ainda que esta seja cinzenta é um bocadinho de natureza que temos em nossa casa e isso é muito importante. Atente na sala que damos como primeiro exemplo, com certeza, concordará connosco quando escrevemos, que o espaço não seria o mesmo, se não existisse a janela que vemos atrás do sofá. Mais do que uma janela esta acaba por ser um quadro vivo que nos permite vislumbrar a natureza e dá ao espaço uma claridade única. Se tem a sorte de ter uma sala com janelas grandes e uma boa vista, não deixe de as aproveitar!