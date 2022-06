Presentes para pais e filhos: divertidos e funcionais

As crianças anseiam duas coisas na sua jovem vida- o seu aniversário e o Natal. Para elas estes dois dias demoram uma eternidade a chegar! Enquanto que nós adultos, achamos que o tempo voa e vamos ficando para velhos, mas elas não… acham imensa piada a estas alturas festivas, pela festa, pelo protagonismo, pela reunião de família e escusado será dizer que também é (muito) pelos brinquedos. É claro, que qualquer criança delira com brinquedos, não quer dizer que têm de viver numa autêntica loja em casa, mas tê-los é importante. Porquê? Ajudam no seu desenvolvimento pessoal e intelectual. Há brinquedos que são atemporais, por mais que vão passando os anos, estão sempre na moda, como o cavalito, peluches, bicicleta ou bonecas. Ficam ou não mais bonitos com os avanços tecnológicos, há sempre de tudo, mas neste aspeto, nem somos nós adultos a escolher os critérios, porque a lista já está pré-definida pelas crianças!

É verdade, por esta altura chegam os catálogos e as revistas, as lojas e as montras ficam cheias, um amontoado de brinquedos, que se revelam uma autêntica tentação. Uma ida ao supermercado nesta altura é o grande desafio dos pais, os estímulos estão por todo o lado, as paragens, os dedos a apontarem, as bocas abertas a ansiarem e os olhos vidrados são a pura realidade. A desculpa é 'se portares bem o Pai Natal traz… ' Ai querido Pai Natal, o teu nome ecoa por tanto lado e a tua missão avizinha-se bem complicada! Até ao dia 25 de dezembro ou à noite da consoada, escrevem-se listas de desejos, tem de se escolher os brinquedos preferidos no meio de mil… E dessa mesma lista será feita outra seleção por parte da mãe e do pai, que são os verdadeiros Pais Natal, mas nós não contamos nada!

Nós, na homify, também fizemos a nossa lista ao Pai Natal, sabemos que nos portamos bem… por isso também podemos pedir, de certeza que ele trará o melhor que achar!

Aqui está…

Querido Pai Natal,