Decoração vintage em apartamento no Saldanha

O artigo de hoje trata-se de uma reabilitação e é com pena que não temos fotografias do antes para poder comparar foto a foto a fantástica remodelação que sofreu. A intervenção foi gigante e foi não só a nível do design de interiores mas também de toda a arquitectura. Apartamento totalmente Belle Époque de tipologia inicial T6, era agora com grande vontade que se queria preservar as suas histórias e memórias e adapta-las a uma nova vivência contemporânea.

A intervenção foi executada pelo nosso querido Tiago Patrício Rodrigues, digo nosso, porque é nacional e já é um habitué nos nossos artigos. Neste projecto em especifico, a intervenção quis-se cirúrgica de modo a conservar a essência e materialidade espacial, trazendo ao mesmo tempo o apartamento para uma contemporaneidade actual.

Foi redesenhado e apostou-se numa nova tipologia, onde as funcionalidades transmitem os actuais modos de habitar e também uma nova fluidez espacial. A decoração e os pormenores apresentados é lado que mais nos conquista e nos deixa fixos a tentar assimilar todos os fantásticos detalhes.