10 Fantásticas Ideias Para Decorar Quarto de Criança (Como Um profissional)

Um quarto de criança deve primar por dois pontos fulcrais: conforto e segurança. O primeiro, por motivos óbvios, pois é necessário que o seu filho descanse e bem depois de todas as aventuras que vive no seu dia-a-dia; podem não trabalhar 8h por dia, com um patrão atrás deles, mas as suas actividades existem precisamente para criarem rotinas de trabalho, aumentarem o seu sentido de responsabilidade, aprenderem as regras de convívio com os pares – entre tantas outras vantagens! Por outro lado, as crianças precisam de se sentir seguras no meio que as envolve para que não tenham problemas psicológicos, comportamentais ou de personalidade mais tarde – além do que precisamos de estar relaxados quando as crianças estão em casa, para não estarmos constantemente com o coração nas mãos com medo do que lhes pode acontecer. De qualquer maneira, quando falamos de crianças só isto não chega… é preciso juntarmos uns pózinhos mágicos de criatividade!

Quando for altura de decorar o quarto do seu filho, comece por lhe pedir a sua própria opinião, mesmo que queria fazer-lhe uma surpresa! Não só o ajudará a torná-lo um espaço onde ele vai realmente gostar de estar, como ainda ganha uma excelente oportunidade para o conhecer melhor – lembre-se que, mesmo pequeno, já há ali uma personalidade a ser marinada.

Se já teve essa conversa com ele, mas precisa de um apoio quer a perceber o que ele quer, quer seja para o surpreender dentro do tema escolhido… apresentamos-lhe 10 ideias absolutamente deliciosas, que vai querer aplicar de imediato!