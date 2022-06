Sofás modernos: 10 modelos que o vão deslumbrar!

É impossível imaginar uma sala sem sofá. O conforto que vemos representado nela existe muito graças a este elemento que, quer pelo seu assento almofadado, quer pelos seus estofos apelativos ou ainda pelo seu tamanho, enchem a sala de estar e fazem as delícias de qualquer um – dos mais preguiçosos aos realmente estafados da pressão e do stresse do dia-a-dia.

Tendo em atenção o nosso modo de estar perante a vida, damos ainda mais importância a esta peça de mobiliário, que nos ajuda a receber bem os nossos convidados para mais uma noite de convívio! Mesmo para os mais recatados, que gostam de passar mais tempo consigo próprios do que com os outros, o sofá é fundamental na criação da sensação de aconchego dentro de casa. No entanto, o sofá pode ser usado em mais situações do que inicialmente consegue imaginar! Se nunca tinha pensado muito sobre isso, fique connosco e descubra 10 sofás que o vão surpreender, quer pelos seus modelos, quer pela utilização que lhes é dada!