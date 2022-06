Antes e depois: espetacular transformação de celeiro

A cozinha e a sala de estar numa só divisão são verdadeiramente a característica culminante deste projecto. As vigas em madeira do celeiro original foram mantidas, lembrando-nos a rica história passada e sua natureza agrícola. A aparência rústica das vigas é complementada com a parede de tijolos expostos, com as janelas de batente tradicionais voltadas para o jardim.

Em contraste com estas características tradicionais, paredes brancas e armários de design simples e moderno compõem a sala de estar de modo ousado. Os candeeiros de estilo industrial pendurados sob a ilha de cozinha são mais um belo exemplo para criar maior contraste.

Com todas as comodidades modernas, com acessórios de qualidade e com um encanto rústico bastante original, esta casa tem os ingredientes perfeitos para um interior de fazer parar o trânsito.