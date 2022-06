Mobiliário e acessórios para o seu jardim

Para receber Maio em pleno, esta semana preparámos alguns artigos sobre jardins e espaços exteriores. E se enquanto nos lê o tempo lá fora não é o ideal para os concretizar, vai certamente querer apontar estas ideias fantásticas no seu bloco de notas para na próxima oportunidade pôr tudo em prática no seu jardim.

Decorar o seu jardim é tão importante como decorar o quarto, a sala de estar, a cozinha. E, tal como nas outras divisões da sua habitação, para aproveitar a vida ao ar livre da melhor maneira também é preciso investir no conforto. Alinhados com esta regra fundamental, hoje reunimos o mobiliário e os acessórios perfeitos para o seu oásis verde. Um catálogo de ideias que condiz com a estação estival e que o vai ajudar a criar o seu paraíso dentro dos limites da sua casa. Para relaxar, receber os amigos e as boas energias da natureza.