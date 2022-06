Como preparar a casa para o Airbnb?

Algumas pessoas não prescindirão de levar toalhas de casa. Pelo contrário, muitas há que, para evitar a dor-de-cabeça que é ter uma mala com excesso de peso no aeroporto, estarão a contar com toalhas lavadas no destino. Assim, seja rigoroso neste aspecto. Há lojas onde se encontram facilmente toalhas de corpo, de rosto e de mãos a preços muito acessíveis pelo que se pode abastecer com vários conjuntos. Não escolha toalhas com cores, desenhos ou padrões diferentes. Pense numa lógica de hotel e prefira têxteis de casa de banho lisos.

Imagine como os seus hóspedes se sentirão ao ver toalhas lavadas, perfumadas e fofas à espera deles? Até pode colocar um raminho de lavanda embrulhado numa fitinha por cima das toalhas ou sabonetes pequeninos entre elas para as manter com uma fragrância fresca! Que delícia. Sorriso no rosto garantido.

Em jeito de nota, avise os seus convidados que não precisam de levar toalhas. Pode assim evitar um incómodo e cativá-los a escolher a sua casa.

Inspire-se nesta imagem da SegmentoPonto4 onde podemos ver toalhas prontas a usar e outras cuidadosamente dobradas ao lado.