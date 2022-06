Espantosa habitação unifamiliar em Sintra

Também na zona da piscina a mistura de materiais, o modo como são aplicados, as diferenças de escalas e de afastamentos tornam tudo belo. Mais uma vez, são os pormenores que pensados em exaustão criam imagem perfeitas como esta. Adoro a pastilha num azul entre o petróleo e o indigo em contraste com as ripas do deck, do verde vivo da relva acabada de cortar e do branco da pedra.

De enaltecer também obra de João Morgado, o fotografo profissional. Saber enquadrar e tirar o maior partido dos ângulos é só para quem sabe e o João, claramente sabe.