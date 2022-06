Uma casita de 86 m² que lhe vai roubar o coração

O desenho do exterior foi colado aos espaços interiores. Aqui, iremos ver um estilo bastante rústico, com muitas texturas, cores e tipo de mobiliário. A luz é o elemento principal. Entra por todas as partes graças a umas grandes janelas que se estendem desde o solo até ao tecto da primeira planta. A zona de refeições, sala de jantar, foi desenhada com altura dupla intensificando esta luminosidade interior.

O mármore negro chama a atenção na bancada de cozinha, que continua e forma uma zona de refeições. Algo que parecia estar passado de moda mas que neste contexto causou muito impacto.