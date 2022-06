Como converter um contentor em uma casa?

Um dos capítulos essenciais na utilização do contentor como casa é a adaptação do seu interior a condições de vida cómodas e confortáveis. Isso requer uma certa preocupação com o pavimento e generalizando, com todos os revestimentos e materiais, como em qualquer outra asa. A qualidade final da obra dependerá do nosso projecto e do pressuposto que estamos dispostos a investir. O que está claro, é que, como qualquer outro projecto de remodelação, pode criar-se um espaço interior com todas as comodidades e o equipamento necessário para garantir uma excelente qualidade de vida.