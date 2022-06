Uma casa simples por fora e fabulosa por dentro

Casas grandes, com muitas janelas, de cores simples e formas lineares são a tendência de estilo para as casas nos dias que correm. Prescindir de elementos desnecessários e supérfluos, para se centrar no que é funcional e essencial. É nesta direcção que o projecto habitacional de hoje segue. É uma casa de inspiração minimalista, desenhada pela equipa de arquitectos alemães Skandella Arquitectura Interior, localizada na zona bucólica e pitoresca no sul da Alemanha.

Vamos a conhecer este impressionante projecto!